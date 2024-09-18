Кейн стал фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ после покера в 1-м туре. Кэф на победу упал с 7.00 до 2.80

Харри Кейн сделал покер в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ против загребского «Динамо».

До старта общего этапа нападающий «Баварии» котировался третьим в бомбардирской гонке турнира с коэффициентом 7.00. Выше котировались Килиан Мбаппе (5.00) и Эрлинг Холанд (4.00)

После четырех голов в игре с загребским «Динамо» Кейн стал фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ с коэффициентом 2.80.

Ставки на Спортсе

На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?