Кейн стал фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ после покера в 1-м туре. Кэф на победу упал с 7.00 до 2.80
Харри Кейн сделал покер в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ против загребского «Динамо».
До старта общего этапа нападающий «Баварии» котировался третьим в бомбардирской гонке турнира с коэффициентом 7.00. Выше котировались Килиан Мбаппе (5.00) и Эрлинг Холанд (4.00)
После четырех голов в игре с загребским «Динамо» Кейн стал фаворитом гонки бомбардиров ЛЧ с коэффициентом 2.80.
На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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