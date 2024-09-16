«Нефтехимик» открыл «комнату гнева» на домашней арене. Там можно разбивать все предметы
«Нефтехимик» совместно с БК PARI открыл «комнату гнева» на домашней арене.
«У болельщиков «Нефтехимика» появилась возможность выпустить пар, отвести душу после спорных судейских решений или поражения любимой команды. Теперь на домашней арене есть единственная в КХЛ, да и вообще в российском спорте, «комната гнева». Там можно разбивать все, что попадется под горячую руку.
В первую очередь право воспользоваться комнатой получат самые активные во время матча фанаты. Происходящее в комнате будут снимать на камеру. Нарезку из самых смешных и крутых моментов можно будет найти в социальных сетях клуба», – сообщил букмекер.
PARI и «Нефтехимик» сотрудничают с 2022 года.
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