Клуб из Англии выиграет ЛЧ в этом сезоне, считают букмекеры
БЕТСИТИ открыл специальную линию на итоги Лиги чемпионов.
Букмекер предлагает поставить на то, представитель какой страны выиграет турнир в сезоне-2024/25.
За 2.10 можно поставить на то, что Лигу чемпионов выиграет клуб из Англии. Вторыми у букмекеров идут команды из Ла Лиги (3.10), третьими – немецкие клубы (6.00).
Новый формат Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» – фаворит, а кто из грандов не войдет в восьмерку?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости