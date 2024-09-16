Клуб из Англии выиграет ЛЧ в этом сезоне, считают букмекеры

БЕТСИТИ открыл специальную линию на итоги Лиги чемпионов.

Букмекер предлагает поставить на то, представитель какой страны выиграет турнир в сезоне-2024/25.

За 2.10 можно поставить на то, что Лигу чемпионов выиграет клуб из Англии. Вторыми у букмекеров идут команды из Ла Лиги (3.10), третьими – немецкие клубы (6.00).

Ставки на Спортсе

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