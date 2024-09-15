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«Динамо» Махачкала сыграло 8-й матч РПЛ подряд на тотал меньше 2,5 голов – со «Спартаком»

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Динамо» Махачкала в 8-м туре РПЛ (1:1).

До матча ничья котировалась за 3.90, в лайве – за 7.40. Манфред Угальде считался самым вероятным автором забитого мяча с коэффициентом 2.30. Форвард отметился голом на 20-й минуте.

Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.65. Ни в одном матче с участием махачкалинцев в новом сезоне РПЛ не было забито больше 2 мячей.

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«Арсенал» удивляет букмекеров: серия на тотал меньше, разрушили тренды «Тоттенхэму»

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoМанфред Угальде
logoДинамо Махачкала
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