«Динамо» Махачкала сыграло 8-й матч РПЛ подряд на тотал меньше 2,5 голов – со «Спартаком»
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Динамо» Махачкала в 8-м туре РПЛ (1:1).
До матча ничья котировалась за 3.90, в лайве – за 7.40. Манфред Угальде считался самым вероятным автором забитого мяча с коэффициентом 2.30. Форвард отметился голом на 20-й минуте.
Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.65. Ни в одном матче с участием махачкалинцев в новом сезоне РПЛ не было забито больше 2 мячей.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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