Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Монако». 2.25 – сыграет на ноль
Матвей Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в ответном стыковом матче ЛЧ против «Монако».
Букмекеры считают, что россиянину не удастся отстоять на ноль. На сухой матч Сафонова дают коэффициент 2.25. Обратная ставка сыграет за 1.60.
Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 3:2. Проход «ПСЖ» оценивается в 1.03. Выход «Монако» в 1/8 финала идет за 14.00.
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Кто станет чемпионом России?7257 голосов
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем