BetBoom представил статистику ставок на РПЛ в крупнейших городах России

Российская Премьер-Лига возобновляется уже на этой неделе. В преддверии старта букмекерская компания BetBoom поделилась беттинг-статистикой по крупнейшим городам России.

Больше всего в онлайне ставят на «Зенит» и ЦСКА. В целом это достаточно ожидаемо – оба клуба являются одними из самых популярных в России, а также входят в топ-3 страны по количеству трофеев. Особняком выделяется Краснодар – в южном городе наиболее популярной среди бетторов является родная команда.

Если учитывать только ставки в наземных клубах, то ситуация в некоторых городах меняется. Например, в Москве в лидеры выходит «Локомотив», а в Уфе и Самаре первенство делят «Зенит» и «Краснодар». Интересно, что в топ не попал «Спартак», несмотря на то, что москвичи являются самым популярным и титулованным клубом России.

Топ-3 по объему ставок на РПЛ составили Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, по сути практически соответствуя рейтингу городов России по населению. Единственное различие – на третьем месте по населению располагается Новосибирск, Екатеринбург следует четвертым.

Также компания BetBoom поделилась соотношением лайв и прематч ставок в крупных городах. Ставки по линии преобладают в Сочи, Москве и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и Самаре лайв-события популярнее прематча с небольшим перевесом. Меньше всего по линии ставят в Краснодаре и Казани – доля таких событий составляет менее 25%.

Специально к возобновлению РПЛ BetBoom подготовил несколько тематических акций. Главный анонс — запуск акции «Счет 2:0». В рамках нее все ставки на исход в рамках РПЛ и Кубка России будут досрочно рассчитаны выигрышем, если выбранная команда поведет в 2 мяча по ходу встречи.

