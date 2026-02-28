  • Спортс
  • «Главный фаворит гонки для меня – «Краснодар», самая сбалансированная команда России на протяжении полутора лет». Прогноз Дорского на остаток сезона РПЛ
1

«Главный фаворит гонки для меня – «Краснодар», самая сбалансированная команда России на протяжении полутора лет». Прогноз Дорского на остаток сезона РПЛ

Автор Спортса’‘ Александр Дорский сделал прогноз на весеннюю часть сезона Мир РПЛ.

«Если чемпионом станет ЦСКА, лучшим игроком, скорее всего, признают Матвея Кисляка. Если чемпионом станет «Локомотив», лучшим однозначно станет Алексей Батраков.

Если чемпионом станет «Зенит»...Пожалуй, тогда интрига за звание лучшего игрока сезона будет максимальной, потому что не верю, что награду отдадут Педро (а он с отрывом лучший игрок «Зенита» в первой части сезона – и нет намеков на спад весной).

Но главный фаворит гонки для меня – «Краснодар», самая сбалансированная команда России на протяжении полутора лет. Если «Краснодар» защитит титул, Сперцян должен обойти Джона Кордобу – у Эдо уж слишком хорошая статистика», – считает Дорский.

Кто станет чемпионом? Где закончат «Спартак» и «Балтика»? Уволят ли Гусева? Что ждут авторы Спортса’’ от весны в РПЛ

Кто станет чемпионом России?13038 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Кто-то другойЦСКА
Кто-то неожиданныйБалтика
Опубликовала: Венера Кравченко
1 комментарий
Во вчерашнем матче все снова убедились почему ЗПРФ это ЗПРФ. Нельзя чтоб эта мерзость чемпионство взяла
