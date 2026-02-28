«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих

«Бавария » снова не проиграла «Боруссии» на «Сигнал Идуна Парк ».

Мюнхенцы обыграли «Дортмунд » в 24-м туре Бундеслиги (3:2).

«Бавария» не проигрывает в гостях у дортмундцев 7 матчей подряд – 5 побед и 2 ничьих. Последнее поражение на поле «Боруссии» мюнхенцы потерпели в 2018 году – 2:3.

Отметим, что в 2019 году «Боруссия» дома победила «Баварию» в матче за Суперкубок Германии (2:0).

С учетом матчей в Мюнхене серия «Боруссии» без побед составляет 4 матча – 2 поражения, 2 ничьих. В марте 2024 года была победа со счетом 2:0.

