«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих
«Бавария» снова не проиграла «Боруссии» на «Сигнал Идуна Парк».
Мюнхенцы обыграли «Дортмунд» в 24-м туре Бундеслиги (3:2).
«Бавария» не проигрывает в гостях у дортмундцев 7 матчей подряд – 5 побед и 2 ничьих. Последнее поражение на поле «Боруссии» мюнхенцы потерпели в 2018 году – 2:3.
Отметим, что в 2019 году «Боруссия» дома победила «Баварию» в матче за Суперкубок Германии (2:0).
С учетом матчей в Мюнхене серия «Боруссии» без побед составляет 4 матча – 2 поражения, 2 ничьих. В марте 2024 года была победа со счетом 2:0.
«Спартак» в РПЛ весной: хороши при Каррере и Тедеско, почти не забивали с Карпиным/Гунько, ни разу не были лучшими
Кто станет чемпионом России?13091 голос
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как болельщик Баварии скажу, что Боруссия сегодня была топ. С реализацией не везёт, скиллов иногда не хватает, но к самоотдаче претензий точно нет
Как болельщик Баварии скажу, что Боруссия сегодня была топ. С реализацией не везёт, скиллов иногда не хватает, но к самоотдаче претензий точно нет
За Баварию наверное удобно болеть) В чемпионате стабильно 9 раз из 10 титулы. Много побед над всякими Майнцами и прочими Гертами каждый сезон. Даже в ЛЧ можно претендовать на победу с разной степенью, от "одного из фаворитов" до "расширенный пул претендентов".
За Баварию наверное удобно болеть) В чемпионате стабильно 9 раз из 10 титулы. Много побед над всякими Майнцами и прочими Гертами каждый сезон. Даже в ЛЧ можно претендовать на победу с разной степенью, от "одного из фаворитов" до "расширенный пул претендентов".
Я за нее болею с времён, когда она влетала зениту, тогда было не особо удобно
Только Тухель мог проиграть Бундеслигу.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем