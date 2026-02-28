  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих
4

«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих

«Бавария» снова не проиграла «Боруссии» на «Сигнал Идуна Парк».

Мюнхенцы обыграли «Дортмунд» в 24-м туре Бундеслиги (3:2).

«Бавария» не проигрывает в гостях у дортмундцев 7 матчей подряд – 5 побед и 2 ничьих. Последнее поражение на поле «Боруссии» мюнхенцы потерпели в 2018 году – 2:3.

Отметим, что в 2019 году «Боруссия» дома победила «Баварию» в матче за Суперкубок Германии (2:0).

С учетом матчей в Мюнхене серия «Боруссии» без побед составляет 4 матча – 2 поражения, 2 ничьих. В марте 2024 года была победа со счетом 2:0.

«Спартак» в РПЛ весной: хороши при Каррере и Тедеско, почти не забивали с Карпиным/Гунько, ни разу не были лучшими

Кто станет чемпионом России?13091 голос
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Кто-то другойЦСКА
Кто-то неожиданныйБалтика
Опубликовала: Венера Кравченко
logoбундеслига Германия
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoСигнал Идуна Парк
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как болельщик Баварии скажу, что Боруссия сегодня была топ. С реализацией не везёт, скиллов иногда не хватает, но к самоотдаче претензий точно нет
Ответ Den Den
Как болельщик Баварии скажу, что Боруссия сегодня была топ. С реализацией не везёт, скиллов иногда не хватает, но к самоотдаче претензий точно нет
За Баварию наверное удобно болеть) В чемпионате стабильно 9 раз из 10 титулы. Много побед над всякими Майнцами и прочими Гертами каждый сезон. Даже в ЛЧ можно претендовать на победу с разной степенью, от "одного из фаворитов" до "расширенный пул претендентов".
Ответ Pasta
За Баварию наверное удобно болеть) В чемпионате стабильно 9 раз из 10 титулы. Много побед над всякими Майнцами и прочими Гертами каждый сезон. Даже в ЛЧ можно претендовать на победу с разной степенью, от "одного из фаворитов" до "расширенный пул претендентов".
Я за нее болею с времён, когда она влетала зениту, тогда было не особо удобно
Только Тухель мог проиграть Бундеслигу.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
44% – вероятность снятия Ирана с ЧМ-2026. Сборная должна провести все матчи группового этапа в США
46 минут назад
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 14 из 16 последних матчей. 1.50 – очередная победа
58 минут назад
Коэффициент на выход «Барселоны» в финал Кубка Испании обвалился с 12.00 до 8.00. Каталонцы проиграли 0:4 в первом полуфинале с «Атлетико»
сегодня, 09:49
Член Совфеда Артамонов об отчислениях букмекеров: «Профессиональные клубы не должны финансироваться из бюджета. У нас такой грех сегодня есть»
сегодня, 09:33
79,5% – вероятность чемпионства «Барселоны» по версии Opta. Шансы «Реала» снизились до 20%
сегодня, 07:58
«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе» (0:1) в Мадриде – на победу гостей давали 9.80
сегодня, 07:33
«Зенит» – фаворит 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Балтики». На проход петербуржцев дают 1.55
сегодня, 07:27
В 14 из 15 последних матчей «Реала» и «Хетафе» забивала либо одна комана, либо никто. 1.60 – продление тренда
вчера, 14:39
«Спартак» победил «Сочи» (3:2), забив решающий мяч на 79-й. В лайве на победу давали 3.00
вчера, 14:03
180.00 – «Барселона» сделает требл в этом сезоне
вчера, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Арсенал» в дерби с «Челси»
1 марта, 08:19Промо
«Сити» подходит к игре с серией из пяти побед подряд в очных матчах». Палагин о матче «Лидс» – «Ман Сити»
28 февраля, 13:05
«Разгрома не будет, Ковачу важно улучшить защиту, но «Бавария» определенно мощнее». Прогноз Артема Денисова на Дер Классикер
28 февраля, 12:07
«Боруссия» Д – «Бавария»: БЕТСИТИ назвал фаворита Дер-Классикер
28 февраля, 08:17Промо
BetBoom представил статистику ставок на РПЛ в крупнейших городах России
28 февраля, 08:16Промо
Лига Ставок запустила сразу две акции к возобновлению матчей Российской Премьер-Лиги
28 февраля, 07:50Промо
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах
26 февраля, 15:15Промо
Ставка в 50 рублей на угловые принесла клиенту «Лиги Ставок» 6,8 млн рублей
26 февраля, 14:49Промо
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Монако». 2.25 – сыграет на ноль
25 февраля, 19:30
«Аталанта» забила «Боруссии» 2 гола в 1-м тайме и сравняла счет по сумме двух стыковых матчей в ЛЧ. 57% – вероятность, что бергамаски выйдут в 1/8 финала
25 февраля, 18:47
Рекомендуем