  • Лига Ставок запустила сразу две акции к возобновлению матчей Российской Премьер-Лиги
Первая – Страховка «Bad Beat» на РПЛ. Вплоть до финального свистка будетдействовать акция со страховкой на матчи чемпионата России. 

Механика проста: нужно ввести промокод BADBEAT и сделать одну ставку на исход матча (П1 или П2). Если выбранная команда ведёт к 79:59, но в итоге не удерживает победу, букмекер вернёт сумму ставки фрибетом. В зачёт идёт только первое пари на конкретную игру.Если выбранная команда ведет в счете на отметке 79:59, но в итоге не выигрывает матч, «Лига Ставок» вернет сумму ставки фрибетом.

Вторая – «двойной выигрыш», которая пройдет с 27 февраля по 1 марта и рассчитана на тех, кто готов получить максимальную выгоду.

После ввода промокода RPLRESTART игрокам нужно сделать выигрышную ставку от 5000 рублей с коэффициентом от 1,8. Первые 240 клиентов, выполнившие условия акции, получат фрибет на 5000 рублей. Один фрибет предусмотрен на одного участника. Стоитотметить, что в акции участвуют пари вида «одинар» и «экспресс» как минимум с одним событием на матч РПЛ.

Скачивайте приложение и смотрите российский футбол вместе с «Лигой Ставок». Новым пользователям доступен приветственный фрибет 7 777 рублей. 

Подробности здесь: https://ligastavok.ru/stories/3802/8724

