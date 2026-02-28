Махачкалинское «Динамо» впервые в истории обыграло «Рубин»

«Рубин» в гостях уступил «Динамо» Махачкала (1:2) в 19-м туре РПЛ.

Махачкалинцы обыграли казанцев впервые в истории российского футбола. Всего эти команды провели 6 очных матчей – 5 из них «Рубин» выиграл.

В прематче «Динамо» котировалось у букмекеров фаворитом с коэффициентом 2.55.

