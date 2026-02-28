«Краснодар» не пропускает от «Ростова» 3 матча подряд. 2.17 – продление серии

«Краснодар» примет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.

«Быки» котируются фаворитами матча с коэффициентом 1.62. На победу «Ростова» букмекеры дают 5.90, на ничью – 4.10.

«Ростов» не забивает «Краснодару» в 3 очных матчах подряд. Если «быки» снова не пропустят, сыграет коэффициент 2.17.

Матч пройдет 28 февраля. Начало – 14:30 мск.

