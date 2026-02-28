«Краснодар» не пропускает от «Ростова» 3 матча подряд. 2.17 – продление серии
«Краснодар» примет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.
«Быки» котируются фаворитами матча с коэффициентом 1.62. На победу «Ростова» букмекеры дают 5.90, на ничью – 4.10.
«Ростов» не забивает «Краснодару» в 3 очных матчах подряд. Если «быки» снова не пропустят, сыграет коэффициент 2.17.
Матч пройдет 28 февраля. Начало – 14:30 мск.
«Зенит» тяжело стартует весной. При Семаке – 3 победы в 7 матчах в начале (а второй тур – еще хуже)
Опубликовала: Венера Кравченко
Согласен на нулевую ничью.
Вчера было интересно, думаю чудеса продолжаться сегодня, хотелось бы ошибаться, но... Удачи Краснодару!
