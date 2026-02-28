2

«Краснодар» не пропускает от «Ростова» 3 матча подряд. 2.17 – продление серии

«Краснодар» примет «Ростов» в 19-м туре РПЛ.

«Быки» котируются фаворитами матча с коэффициентом 1.62. На победу «Ростова» букмекеры дают 5.90, на ничью – 4.10.

«Ростов» не забивает «Краснодару» в 3 очных матчах подряд. Если «быки» снова не пропустят, сыграет коэффициент 2.17.

Матч пройдет 28 февраля. Начало – 14:30 мск.

«Зенит» тяжело стартует весной. При Семаке – 3 победы в 7 матчах в начале (а второй тур – еще хуже)

Кто станет чемпионом России?13089 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Кто-то другойЦСКА
Кто-то неожиданныйБалтика
Опубликовала: Венера Кравченко
logoКраснодар
logoРостов
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Согласен на нулевую ничью.
Вчера было интересно, думаю чудеса продолжаться сегодня, хотелось бы ошибаться, но... Удачи Краснодару!
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
44% – вероятность снятия Ирана с ЧМ-2026. Сборная должна провести все матчи группового этапа в США
45 минут назад
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 14 из 16 последних матчей. 1.50 – очередная победа
57 минут назад
Коэффициент на выход «Барселоны» в финал Кубка Испании обвалился с 12.00 до 8.00. Каталонцы проиграли 0:4 в первом полуфинале с «Атлетико»
сегодня, 09:49
Член Совфеда Артамонов об отчислениях букмекеров: «Профессиональные клубы не должны финансироваться из бюджета. У нас такой грех сегодня есть»
сегодня, 09:33
79,5% – вероятность чемпионства «Барселоны» по версии Opta. Шансы «Реала» снизились до 20%
сегодня, 07:58
«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе» (0:1) в Мадриде – на победу гостей давали 9.80
сегодня, 07:33
«Зенит» – фаворит 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Балтики». На проход петербуржцев дают 1.55
сегодня, 07:27
В 14 из 15 последних матчей «Реала» и «Хетафе» забивала либо одна комана, либо никто. 1.60 – продление тренда
вчера, 14:39
«Спартак» победил «Сочи» (3:2), забив решающий мяч на 79-й. В лайве на победу давали 3.00
вчера, 14:03
180.00 – «Барселона» сделает требл в этом сезоне
вчера, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Арсенал» в дерби с «Челси»
1 марта, 08:19Промо
«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих
28 февраля, 19:35
«Сити» подходит к игре с серией из пяти побед подряд в очных матчах». Палагин о матче «Лидс» – «Ман Сити»
28 февраля, 13:05
«Разгрома не будет, Ковачу важно улучшить защиту, но «Бавария» определенно мощнее». Прогноз Артема Денисова на Дер Классикер
28 февраля, 12:07
«Боруссия» Д – «Бавария»: БЕТСИТИ назвал фаворита Дер-Классикер
28 февраля, 08:17Промо
BetBoom представил статистику ставок на РПЛ в крупнейших городах России
28 февраля, 08:16Промо
Лига Ставок запустила сразу две акции к возобновлению матчей Российской Премьер-Лиги
28 февраля, 07:50Промо
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах
26 февраля, 15:15Промо
Ставка в 50 рублей на угловые принесла клиенту «Лиги Ставок» 6,8 млн рублей
26 февраля, 14:49Промо
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Монако». 2.25 – сыграет на ноль
25 февраля, 19:30
Рекомендуем