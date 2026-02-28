«Боруссия» Д – «Бавария»: БЕТСИТИ назвал фаворита Дер-Классикер

28 февраля в матче 24-го тура Бундеслиги встретятся «Боруссия» Д и «Бавария». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 20:30 мск.

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии, у мюнхенцев 60 очков в 23 матчах. Дортмундцы с 52 баллами занимают второе место в таблице. Поражение «Боруссии» в предстоящем Дер-Классикер фактически будет означать завершение борьбы за титул, поскольку разрыв между основными претендентами достигнет 11 очков.

«Бавария» уступила всего один раз в 23 матчах сезона. «Боруссия» отлично играет на своем поле в чемпионате – девять побед и две ничьи в 11 встречах.

В четырех последних очных матчах соперники одержали по одной победе и дважды сыграли вничью.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом очередного Дер-Классикер «Баварию». На победу гостей предлагают коэффициент 1.65 , на успех хозяев поля и на ничью дают по 4.70 . Непроигрыш дортмундцев идет за 2.27.

Эксперты уверены, что в матче будет большое количество голов. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.31, на два гола и менее дают 3.50.

