«Бавария» проигрывает дортмундской «Боруссии» после 1-го тайма – 0:1. В лайве вероятность камбэка мюнхенцев составляет 29%
«Боруссия» Дортмунд принимает «Баварию» в 24-м туре Бундеслиги (1:0, перерыв).
На 26-й минуте счет открыл защитник хозяев Нико Шлоттербек.
В прематче мюнхенцы котировались у букмекеров фаворитами за 1.70. В лайве коэффициент на их победу поднялся до 3.80 (26% вероятности).
На «Боруссию» дают 2.08, на ничью – 3.50.
Дортмунцы не обыгрывают «Баварию» 3 матча подряд.
«Спартак» в РПЛ весной: хороши при Каррере и Тедеско, почти не забивали с Карпиным/Гунько, ни разу не были лучшими
Кто станет чемпионом России?13091 голос
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем