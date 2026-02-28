«Бавария» проигрывает дортмундской «Боруссии» после 1-го тайма – 0:1. В лайве вероятность камбэка мюнхенцев составляет 29%

«Боруссия» Дортмунд принимает «Баварию» в 24-м туре Бундеслиги (1:0, перерыв).

На 26-й минуте счет открыл защитник хозяев Нико Шлоттербек.

В прематче мюнхенцы котировались у букмекеров фаворитами за 1.70. В лайве коэффициент на их победу поднялся до 3.80 (26% вероятности).

На «Боруссию» дают 2.08, на ничью – 3.50.

Дортмунцы не обыгрывают «Баварию» 3 матча подряд.

«Спартак» в РПЛ весной: хороши при Каррере и Тедеско, почти не забивали с Карпиным/Гунько, ни разу не были лучшими