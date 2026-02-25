«Аталанта» забила «Боруссии» 2 гола в 1-м тайме и сравняла счет по сумме двух стыковых матчей в ЛЧ. 57% – вероятность, что бергамаски выйдут в 1/8 финала
«Аталанта» принимает дортмундскую «Боруссию» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (2:0, перерыв).
Джанлука Скамакка открыл счет на 5-й минуте. Давиде Дзаппакоста забил на 45-й.
Таким образом, бергамаски сравняли счет по сумме двух матчей. Первая встреча в Германии завершилась победой (2:0) «Боруссии».
В лайве на проход «Аталанты» букмекеры дают 1.75 (57% вероятности). Выход дортмундцев в 1/8 финала оценивается коэффициентом 2.08.
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Опубликовала: Венера Кравченко
