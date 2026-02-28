«Бенфика» Моуринью ни разу не проиграла в чемпионате Португалии, но занимает в таблице только 3-е место. 8.00 – финиширует на 3-й строчке без поражений

Букмекеры оценили шансы «Бенфики» не войти в топ-2 чемпионата Португалии без единого поражения за сезон.

Команда Жозе Моуринью ни разу не проиграла в чемпионате – 16 побед и 7 ничьих в 23 матчах. При этом клуб занимает в таблице только 3-е место, отставая от «Спортинга» на 6 очков, от «Порту» – на 10. Также у «Бенфики» есть матч в запасе.

БК «Бетсити» дает коэффициент 8.00 на то, что команда Моуринью по итогам чемпионата займет третье место без поражений. Обратная ставка сыграет за 1.03.

«Зенит» тяжело стартует весной. При Семаке – 3 победы в 7 матчах в начале (а второй тур – еще хуже)