«Бенфика» Моуринью ни разу не проиграла в чемпионате Португалии, но занимает в таблице только 3-е место. 8.00 – финиширует на 3-й строчке без поражений
Букмекеры оценили шансы «Бенфики» не войти в топ-2 чемпионата Португалии без единого поражения за сезон.
Команда Жозе Моуринью ни разу не проиграла в чемпионате – 16 побед и 7 ничьих в 23 матчах. При этом клуб занимает в таблице только 3-е место, отставая от «Спортинга» на 6 очков, от «Порту» – на 10. Также у «Бенфики» есть матч в запасе.
БК «Бетсити» дает коэффициент 8.00 на то, что команда Моуринью по итогам чемпионата займет третье место без поражений. Обратная ставка сыграет за 1.03.
