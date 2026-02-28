«Реал» стал андердогом против «Ман Сити» на «Бернабеу». Сразу после жеребьевки «сливочные» котировались фаворитами домашнего матча
Шансы «Реала» на победу над «Ман Сити» в первом матче 1/8 финала ЛЧ снизились.
Первая игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». На открытии линии букмекеры котировали «Реал» фаворитом матча за 2.36. За сутки коэффициент поднялся до 2.85.
Победа «Сити» оценивается в 2.40, ничья – в 3.60.
Также «горожане» считаются фаворитами всего противостояния. Их выход в 1/4 финала идет за 1.47, на проход мадридцев дают 2.65.
«ПСЖ» – явный фаворит против «Челси», «Арсенал» ждет легкая прогулка. Чего ждать от 1/8 ЛЧ
Кто станет чемпионом России?12963 голоса
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
ну значит будем стараться,чтобы прогнозы не сбылись.Хала Мадрид!!!!!!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем