«Реал» стал андердогом против «Ман Сити» на «Бернабеу». Сразу после жеребьевки «сливочные» котировались фаворитами домашнего матча

Шансы «Реала» на победу над «Ман Сити» в первом матче 1/8 финала ЛЧ снизились.

Первая игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу ». На открытии линии букмекеры котировали «Реал» фаворитом матча за 2.36. За сутки коэффициент поднялся до 2.85.

Победа «Сити» оценивается в 2.40, ничья – в 3.60.

Также «горожане» считаются фаворитами всего противостояния. Их выход в 1/4 финала идет за 1.47, на проход мадридцев дают 2.65.

