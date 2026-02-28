«Бернли» ушел с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил на 90+3 минуте – 3:4. В лайве вероятность победы «пчел» составляла 3%

«Бернли» дома проиграл «Брентфорду» в 28-м туре АПЛ (3:4).

«Пчелы» повели 3:0 к 34-й минуте. Хозяева сравняли счет к 60-й, но упустили ничью на 93-й.

В прематче букмекеры котировали «Брентфорд» фаворитом за 1.80. В лайве при счете 3:0 коэффициент на «пчел» падал до 1.007, при счете 3:3 достигал 29.00 (3% вероятности), а перед их победным голом составлял 11.00 (9%).

