«Локомотив» забил «Пари НН» 2+ гола в 5 матчах подряд
«Локомотив» дома обыграл «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).
В прематче «железнодорожники» котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.47. Тотал «Локо» больше 1,5 гола оценивался в 1.64.
«Локомотив» забил «Пари НН» 2+ мяча в 5 очных матчах подряд.
Опубликовала: Венера Кравченко
Вот за это мы и любим футбол и нашу команду! Воля к победе и успех, несмотря на предвзятое судейство!
шалафеев судьишка
Пари очень слабая команда. Пора ей в фнл.
