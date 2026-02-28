«Локомотив» забил «Пари НН» 2+ гола в 5 матчах подряд

«Локомотив» дома обыграл «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).

В прематче «железнодорожники» котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.47. Тотал «Локо» больше 1,5 гола оценивался в 1.64.

«Локомотив» забил «Пари НН» 2+ мяча в 5 очных матчах подряд.

