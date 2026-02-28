Кучеров набирает очки в 12 матчах подряд. 1.65 – наберет минимум 2 в игре против «Баффало»
Букмекеры оценили шансы Никиты Кучерова набрать очки в очередном матче.
«Тампа» примет «Баффало» в рамках регулярного сезона НХЛ. Минимальный тотал очков в линии на Кучерова – 1,5 очка. Больше идет с коэффициентом 1.65, меньше – за 2.10.
Если форвард «Тампы» забьет, сыграет коэффициент 1.70, отдаст ассист – 1.30.
Кучеров набирает очки в 12 матчах подряд. Его рекордная серия – 13 результативных игр кряду, установленная в 2024 году.
Матч «Тампа» – «Баффало» пройдет 1 марта. Начало – в 3:00 мск.
«ПСЖ» – явный фаворит против «Челси», «Арсенал» ждет легкая прогулка. Чего ждать от 1/8 ЛЧ
Кто станет чемпионом России?13091 голос
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем