«Ливерпуль» забил 5+ голов в матче АПЛ впервые с апреля 2025 года

«Ливерпуль» забил 5 голов в матче АПЛ.

Мерсисайдцы разгромили «Вест Хэм» (5:2) в 28-м туре Премьер-лиги. Это первый за 10 месяцев матч чемпионата, в котором команда Арне Слота забила 5+ мячей.

Последний раз такое было в апреле 2025-го – разгром «Тоттенхэма» (5:1).

«Спартак» в РПЛ весной: хороши при Каррере и Тедеско, почти не забивали с Карпиным/Гунько, ни разу не были лучшими