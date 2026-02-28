0

«Ливерпуль» забил 5+ голов в матче АПЛ впервые с апреля 2025 года

«Ливерпуль» забил 5 голов в матче АПЛ.

Мерсисайдцы разгромили «Вест Хэм» (5:2) в 28-м туре Премьер-лиги. Это первый за 10 месяцев матч чемпионата, в котором команда Арне Слота забила 5+ мячей.

Последний раз такое было в апреле 2025-го – разгром «Тоттенхэма» (5:1).

«Спартак» в РПЛ весной: хороши при Каррере и Тедеско, почти не забивали с Карпиным/Гунько, ни разу не были лучшими

Кто станет чемпионом России?12887 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Кто-то другойЦСКА
Кто-то неожиданныйБалтика
Опубликовала: Венера Кравченко
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoТоттенхэм
logoЛиверпуль
logoВест Хэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Коэффициент на выход «Барселоны» в финал Кубка Испании обвалился с 12.00 до 8.00. Каталонцы проиграли 0:4 в первом полуфинале с «Атлетико»
16 минут назад
Член Совфеда Артамонов об отчислениях букмекеров: «Профессиональные клубы не должны финансироваться из бюджета. У нас такой грех сегодня есть»
32 минуты назад
79,5% – вероятность чемпионства «Барселоны» по версии Opta. Шансы «Реала» снизились до 20%
сегодня, 07:58
«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе» (0:1) в Мадриде – на победу гостей давали 9.80
сегодня, 07:33
«Зенит» – фаворит 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Балтики». На проход петербуржцев дают 1.55
сегодня, 07:27
В 14 из 15 последних матчей «Реала» и «Хетафе» забивала либо одна комана, либо никто. 1.60 – продление тренда
вчера, 14:39
«Спартак» победил «Сочи» (3:2), забив решающий мяч на 79-й. В лайве на победу давали 3.00
вчера, 14:03
180.00 – «Барселона» сделает требл в этом сезоне
вчера, 12:50
Судья Буланов на 8-й минуте отменил пенальти в пользу «Спартака» после просмотра ВАР. Букмекеры давали 53% на то, что арбитр сходит к монитору
вчера, 12:16
13% – хотя бы один матч ЧМ-2026 будет перенесен из США в другую страну
вчера, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Арсенал» в дерби с «Челси»
1 марта, 08:19Промо
«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих
28 февраля, 19:35
«Сити» подходит к игре с серией из пяти побед подряд в очных матчах». Палагин о матче «Лидс» – «Ман Сити»
28 февраля, 13:05
«Разгрома не будет, Ковачу важно улучшить защиту, но «Бавария» определенно мощнее». Прогноз Артема Денисова на Дер Классикер
28 февраля, 12:07
«Боруссия» Д – «Бавария»: БЕТСИТИ назвал фаворита Дер-Классикер
28 февраля, 08:17Промо
BetBoom представил статистику ставок на РПЛ в крупнейших городах России
28 февраля, 08:16Промо
Лига Ставок запустила сразу две акции к возобновлению матчей Российской Премьер-Лиги
28 февраля, 07:50Промо
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах
26 февраля, 15:15Промо
Ставка в 50 рублей на угловые принесла клиенту «Лиги Ставок» 6,8 млн рублей
26 февраля, 14:49Промо
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Монако». 2.25 – сыграет на ноль
25 февраля, 19:30
Рекомендуем