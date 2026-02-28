«Ливерпуль» забил 5+ голов в матче АПЛ впервые с апреля 2025 года
«Ливерпуль» забил 5 голов в матче АПЛ.
Мерсисайдцы разгромили «Вест Хэм» (5:2) в 28-м туре Премьер-лиги. Это первый за 10 месяцев матч чемпионата, в котором команда Арне Слота забила 5+ мячей.
Последний раз такое было в апреле 2025-го – разгром «Тоттенхэма» (5:1).
