«Атланта» сыграет с «Нэшвиллом». На результативное действие Миранчука дают кэф 2.50

«Атланта Юнайтед» примет «Нэшвилл» в матче МЛС.

Букмекеры считают хозяев фаворитами за 1.70. На гостей дают 4.50, на ничью – 4.20.

На результативное действие Алексея Миранчука предлагается коэффициент 2.50. Отдельно на ассист россиянина можно поставить за 5.80.

Матч пройдет 15 сентября и начнется в 2:30 мск.

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