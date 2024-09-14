«Атланта» сыграет с «Нэшвиллом». На результативное действие Миранчука дают кэф 2.50
«Атланта Юнайтед» примет «Нэшвилл» в матче МЛС.
Букмекеры считают хозяев фаворитами за 1.70. На гостей дают 4.50, на ничью – 4.20.
На результативное действие Алексея Миранчука предлагается коэффициент 2.50. Отдельно на ассист россиянина можно поставить за 5.80.
Матч пройдет 15 сентября и начнется в 2:30 мск.
Дзюба в «Акроне»: побьет рекорд Кержакова, оформит дубль и сделает голевой пас
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости