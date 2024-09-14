«Ростов» обыгрывал «Краснодар» всего 4 раза в истории. 1.30 – «быки» не проиграют
«Краснодар» примет «Ростов» в 8-м туре РПЛ.
Букмекеры считают хозяев фаворитами за 2.10. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 3.80. Ничья оценена в 3.60.
В противостояниях с «Краснодаром» «Ростов» побеждал всего 4 раза. 1.30 – «быки» не проиграют.
Матч состоится 14 сентября. Начало – в 19:00 мск.
Что дают на Соболева через 2 недели после трансфера? Стали верить меньше и в голы, и в карточки
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости