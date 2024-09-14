«Ростов» обыгрывал «Краснодар» всего 4 раза в истории. 1.30 – «быки» не проиграют

«Краснодар» примет «Ростов» в 8-м туре РПЛ.

Букмекеры считают хозяев фаворитами за 2.10. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 3.80. Ничья оценена в 3.60.

В противостояниях с «Краснодаром» «Ростов» побеждал всего 4 раза. 1.30 – «быки» не проиграют.

Матч состоится 14 сентября. Начало – в 19:00 мск.

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