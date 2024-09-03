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Беттор выиграл почти 400 тысяч рублей со ставки в 200 рублей

Российский беттор выиграл 382 тысячи рублей, поставив на экспресс с коэффициентом 1915.00.

Игрок ставил по 200 рублей на экспрессы с коэффициентами 1000.00+ в течение четырех лет. Впервые его ставка сыграла.

Фото: скриншот автора ставки.

«Спешу поделиться с вами своей радостью. Каждые выходные ставил по 200 рублей на большое количество событий на протяжении 4 лет (в основном «попанские» прогнозы) и никогда ничего не выигрывал», – сообщил автор ставки телеграм-каналу «Кружок беттинга».

«Попанская» ставка – ставка на фаворитов матчей с маленькими коэффициентами.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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