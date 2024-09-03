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БЕТСИТИ – официальный партнер гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Букмекер поддержит самый титулованный женский гандбольный клуб России.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала официальным партнером самого титулованного женского гандбольного клуба страны – «Ростов-Дон».

Уже сегодня, 3 сентября, команда выйдет на матч за Суперкубок России против московского ЦСКА в обновленной форме – с логотипом букмекера.Также брендинг БЕТСИТИ появится на домашней арене клуба.

Матчи «Ростов-Дона» всегда проходят в уникальной атмосфере. А теперь при поддержке БЕТСИТИ они станут еще ярче. Болельщиков ждут различные активности, конкурсы и призы. Также букмекер и гандбольный клуб будут активно взаимодействовать в digital. 

Алексей Коршков, генеральный директор букмекерской компании БЕТСИТИ:

– Для БЕТСИТИ гандбол – исторически близкий вид спорта. А поддерживать «Ростов-Дон» для нас – особая честь, так как клуб и компанию объединяет родной город – Ростов-на-Дону. У «Ростов-Дона» богатые победные традиции. Клуб – спортивная гордость региона. На домашних матчах «Ростов-Дона» царит уникальная атмосфера единства болельщиков и команды. Совместно мы постараемся сделать так, чтобы зрители получали еще больше удовольствия от посещения домашней арены. Верим, что уже по итогам этого сезона «Ростов-Дон» вернет чемпионство на нашу родную землю – на берега Дона! Не сомневаюсь, что наше партнерство получится ярким и результативным, и что вместе мы станем еще успешнее и сильнее!

Антон Ревенко, генеральный директор ГК «Ростов-Дон»:

– Рад объявить о начале партнерства гандбольного клуба «Ростов-Дон» с букмекерской компанией БЕТСИТИ. Это важный шаг для нашего клуба и спортивного сообщества Ростова-на-Дону. БЕТСИТИ – это компания, которая зарекомендовала себя как надежный партнер и активный участник жизни нашего города. Мы уверены, что объединение двух сильных брендов, представляющих наш город, откроет новые возможности для развития гандбола в регионе и позволит нам реализовать множество интересных проектов и совместных активаций для наших болельщиков. У нашего клуба много амбициозных планов и целей, и мы рады, что теперь будем работать над их реализацией вместе с БЕТСИТИ.

БЕТСИТИ – легальная и одна из старейших букмекерских компаний России. Букмекер принимает ставки на спорт с 2003 года.

У БЕТСИТИ около 100 клубов по всей России и огромная история успешных партнерств с крупнейшими клубами, федерациями, телеканалами и амбассадорами.

БЕТСИТИ не раз становился победителем престижных профессиональных конкурсов и премий. Компания в разные годы становилась лауреатом «Премии РБ» в номинациях «Лучший приветственный бонус», «Лучшее партнерство», «Лучшая линия» и «Лучшие коэффициенты».

В 2023 году компания выиграла премию MarSpo Awards в номинации «Лучший digital-проект в медиа» и премию «Спорт и Россия» в четырех номинациях – «Лучший спонсорский спортивный проект в СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги». В 2024-м БЕТСИТИ на премии «Спорт и Россия» был признан букмекерской компанией года.

«Ростов-Дон» – самый титулованный женский гандбольный клуб в России.

«Ростов-Дон» – девятикратный чемпион страны, семикратный победитель Суперкубка России и 13-кратный обладатель Кубка страны. Также

«Ростов-Дон» – обладатель Кубка европейских стран, Кубка ЕГФ и серебряный призер Лиги чемпионов ЕГФ. 

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