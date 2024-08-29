«Лига Ставок» и БФ «Созвездие Добра» подарили две спортивных площадки детским домам в Нижегородской области

«Лига Ставок» и Благотворительный фонд «Созвездие Добра» построили две спортивные площадки для воспитанников социальных учреждений, оставшихся без попечения родителей в Нижегородской области.

Новая футбольная площадка появилась на территории детского дома НиГРЭС в городе Балахна, и еще одна многофункциональная спортивная площадка – в Либежевском детском доме «Кораблик»» в городе Чкаловск.

Для Чкаловска открытие площадки стало еще и замечательным подарком к Дню рождения города – родины летчика-испытателя Валерия Чкалова, совершившего рекордный беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер.

На торжественном открытии спортивных объектов присутствовали министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и первый вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок» Ольга Журавская, представители администрации округов, соцзащиты и органов опеки и попечительства. Специально приглашенным гостем стал выдающийся футболист, легенда московского «Спартака», призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта СССР Евгений Ловчев.

«Строительство спортивной инфраструктуры для детей-сирот – одно из главных направлений нашей деятельности, – поделилась Ольга Журавская. На сегодняшний день построено 19 спортивных площадок по всей России, две из них расположены на территории Нижегородской области. Все, что мы делаем в нашей жизни, – ради детей и для детей. Дети – наше светлое будущее, фундамент наших спортивных побед! И кто знает, может быть, именно на одной из этих площадок зажжется новая звезда спорта!».

Новые спортивные площадки оборудованы всем необходимым для игры в баскетбол, футбол, мини-футбола, волейбол, бадминтон, теннис и другие подвижные игры.

«Благотворительные программы, направленные на воспитание и формирование здоровой личности, – это то, без чего не может обойтись ни одно современное общество, ведь в детях заключено будущее нации, и мы всячески поддерживаем любые подобные инициативы. Уверен, что футбольные площадки на базе детских домов – это отличный стимул для появления дополнительных интересов и целей у наших воспитанников. Благодарю наших партнеров – Благотворительный фонд «Созвездие Добра» – за поддержку и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», – заявил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Министр также напомнил, что это не первый подарок Лиге Ставок и Фонда воспитанникам детских домов Нижегородской области. Так, благодаря подаренным компьютерам воспитанники Богоявленского детского дома смогли стать полноценными участниками международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», прошедшего в этом году в Казани.

Официальная часть мероприятий продолжилась концертами и праздничными выступлениями. Ребята подготовили творческие номера, исполнили песни о спорте и, конечно, с удовольствием провели первые товарищеские матчи на новых спортивных площадках под руководством легенды отечественного футбола Евгения Ловчева.

«У каждого ребенка должна быть возможность заниматься спортом – играть в футбол, хоккей, волейбол. Воспитывать в себе настоящие спортивные привычки, закалять характер и стремиться к победам. Я помню свое детство, и именно с дворовых матчей началась моя футбольная карьера», – поделился воспоминаниями знаменитый футболист и тренер.

О благотворительной программе «Лига Добра»

«ЛИГА ДОБРА» – совместная корпоративно-социальная программа Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и БК «Лига Ставок». Программа направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. Сегодня она реализуется в 31 субъекте Российской Федерации.

В настоящий момент в рамках «ЛИГИ ДОБРА» построено 19 физкультурно-спортивных сооружений в различных уголках страны: спортивные площадки в Нижнем Тагиле, Ржеве, Азове и Тульской области; спортивные залы в Тихвине и Краснодаре; тренажерные площадки в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Белгородской и Астраханской областях; хоккейную коробку в Свердловской области, футбольные поля в Казани, Уфе и Астраханской области, скалодром в Челябинской области, а теперь еще и спортивную площадку и футбольное поле в Нижегородской области.