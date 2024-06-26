«Боюсь, Словакия и Румыния будут играть очень осторожно». Прогноз Дорского с коэффициентом 2.10

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Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 Словакия – Румыния.

«Верим ли мы в людей и людям? Честно говоря, в какие-то моменты – совсем нет, и, к сожалению, эта игра – один из таких случаев.

Несмотря на удивительно смелую игру и высокий прессинг, Словакия редко фолит: 10 раз против Бельгии, 9 – с Украиной. У Румынии почти такой же результат: 9 – с Украиной, 11 – против Бельгии.

Обслуживает матч, который обещает стать классикой Евро, Даниэль Зиберт. Несколько дней он не жалел Грузию и Чехию (29 нарушений, 9 желтых карточек). Но в Бундеслиге у Зиберта – всего 21,88 фола в среднем за матч (их небольшое количество Даниэль компенсирует парадом предупреждений).

Боюсь, сегодня Словакия и Румыния будут играть очень осторожно и не пробьют тотал нарушений больше 23,5 (2.10)», – считает Дорский.

Матч пройдет 26 июня и начнется в 19:00 мск.  

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