Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы Португалии обыграть Турцию в матче Евро-2024

22 июня в матче второго тура ЕВРО-2024 сыграют сборные Турции и Португалии. Встреча группы F пройдет в Дортмунде и начнется в 19:00 мск.

Обе команды успешно стартовали в турнире. Турки обыграли команду Грузии (3:1), а португальцы совершили камбэк в матче с Чехией (2:1), забив победный мяч на второй компенсированной к основному времени встречи минуте.

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По мнению экспертов, сборная Португалии – фаворит матча с Турцией. На победу «селесао» предлагают кэф 1.60, на успех турков дают 5.80, вероятность ничьи оценивается в 4.50.

В стартовых играх соперников было больше двух голов. В БЕТСИТИ на ТБ 2.5 в предстоящем поединке можно поставить за 1.78, на ТМ 2.5 дают 2.10.

Обмен голами идет за 1.84, противоположный исход «ОЗ:нет» – за 1.96. Интересно смотрится комбинированный вариант «ОЗ:да и ТБ 2.5» за 2.23.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не забил в матче первого тура. Поставить на его гол в ворота турок можно с кэфом 1.80.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе фаворита. На П2 поставили 75% бетторов, только 10% верят в победу команды Турции, еще 15% выбрали для ставки ничью.

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