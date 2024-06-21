Тотал больше 3,5 – прогноз Васильева на Нидерланды – Франция: «Жду яркий и результативный матч»

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Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Нидерландами и Францией.

«Нидерланды – Франция – не менее сочная вывеска, чем Италия – Испания. Рональд Куман позиционно атаковал против Польши, Дидье Дешам максимизирует свободу звезд, чтобы они они включались в любой сложный момент.

Возможно, начнут осторожно, но первый тур не был идеальным в обороне. Жду яркий и результативный матч с позиционной борьбой в начале и быстрыми отрывами после перерыва. Рискну с тоталом – надеюсь, пробьют 3,5 гола (3.30)», – заявил Васильев.

Игра состоится 21 июня и начнется в 22:00 мск.

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