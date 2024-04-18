«Локомотив» котируется явным фаворитом финала Кубка Гагарина. Ярославцы ни разу не выигрывали трофей

«Локомотив» и «Металлург» встретятся в финале Кубка Гагарина.

Ярославский клуб котируется фаворитом противостояния за 1.47. На победу «Магнитки» можно поставить за 2.70.

«Локомотив» ни разу в истории не выигрывал Кубок Гагарина. У «Металлурга» две победы – в 2014-м и 2016-м.

Финальная серия стартует 18 апреля в Магнитогорске.

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