«Локомотив» котируется явным фаворитом финала Кубка Гагарина. Ярославцы ни разу не выигрывали трофей
«Локомотив» и «Металлург» встретятся в финале Кубка Гагарина.
Ярославский клуб котируется фаворитом противостояния за 1.47. На победу «Магнитки» можно поставить за 2.70.
«Локомотив» ни разу в истории не выигрывал Кубок Гагарина. У «Металлурга» две победы – в 2014-м и 2016-м.
Финальная серия стартует 18 апреля в Магнитогорске.
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В 2016 Металлургу вообще не давали никаких шансов против ЦСКА в финале, но все помнят чем всё закончилось. А здесь ещё нужно учитывать, что у Локомотива нет опыта финалов. У Металлурга это уже 5 финал и 7 игроков играли в последнем финале, а это 30 % состава.
На месте букмекеров я бы хорошо подумал.!