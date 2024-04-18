«Локомотив» котируется явным фаворитом финала Кубка Гагарина. Ярославцы ни разу не выигрывали трофей

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«Локомотив» и «Металлург» встретятся в финале Кубка Гагарина.

Ярославский клуб котируется фаворитом противостояния за 1.47. На победу «Магнитки» можно поставить за 2.70.

«Локомотив» ни разу в истории не выигрывал Кубок Гагарина. У «Металлурга» две победы – в 2014-м и 2016-м.

Финальная серия стартует 18 апреля в Магнитогорске.

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39 комментариев
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Дай Бог КГ поедет в Ярославль! Металлург уже имеет два КГ.
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+31
Ответ Алексей Тор
Как болельщик Торпедо я за волжан-пора локо брать кубок заслужили.А Разину в первый год с магнитами и финал отлично.
Выиграет тот кто победит 4раза. А не кто что то там заслужил.
+22
-5
+17
Пускай, пускай. Магнитка постоянно в андердогах финальных серий, но 2 из 4 забрали. Меньше давления на молодых, больше концентрации на игре. Свое возьмем!
+17
-5
+12
по совокупности они точно заслужили
+10
-1
+9
Как болельщик Торпедо я за волжан-пора локо брать кубок заслужили.А Разину в первый год с магнитами и финал отлично.
+13
-5
+8
Ответ Максим Катебо
Пускай, пускай. Магнитка постоянно в андердогах финальных серий, но 2 из 4 забрали. Меньше давления на молодых, больше концентрации на игре. Свое возьмем!
Против Льва выступали фаворитами 1,45 против 2,80
+7
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Ответ Болельщик МГ
Это сыграет злую шутку с Ярославлем! В 2016 Металлургу вообще не давали никаких шансов против ЦСКА в финале, но все помнят чем всё закончилось. А здесь ещё нужно учитывать, что у Локомотива нет опыта финалов. У Металлурга это уже 5 финал и 7 игроков играли в последнем финале, а это 30 % состава. На месте букмекеров я бы хорошо подумал.!
Поэтому Вы не букмекер )) А диванный специалист - профессионал )))
+8
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+6
Это сыграет злую шутку с Ярославлем!
В 2016 Металлургу вообще не давали никаких шансов против ЦСКА в финале, но все помнят чем всё закончилось. А здесь ещё нужно учитывать, что у Локомотива нет опыта финалов. У Металлурга это уже 5 финал и 7 игроков играли в последнем финале, а это 30 % состава.

На месте букмекеров я бы хорошо подумал.!
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Ответ Xell
Выиграет тот кто победит 4раза. А не кто что то там заслужил.
ну вот этими 4 победами Локомотив и заслужит себе кубок
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Все покажет игра. Это ПО. Финал. Я не считаю Ярославль фаворитом, тем более явным. Если только Разин не станет играть в хоккей по Никитину.
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Ответ Болельщик МГ
Это сыграет злую шутку с Ярославлем! В 2016 Металлургу вообще не давали никаких шансов против ЦСКА в финале, но все помнят чем всё закончилось. А здесь ещё нужно учитывать, что у Локомотива нет опыта финалов. У Металлурга это уже 5 финал и 7 игроков играли в последнем финале, а это 30 % состава. На месте букмекеров я бы хорошо подумал.!
в очередной раз напишу: составы магнитки и локо 2024 это не составы и ситуация магнитки и цска в 2016. А так можно что угодно вспоминать в любой момент. Тип СКА Знарка, которым давали 100% шансы на кубок и они его забирали). А Опыт у Ярославля в финалах есть. Это и дядька Андронов и что более важно Тренерский штаб
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Ответ Uriah Heep
Все покажет игра. Это ПО. Финал. Я не считаю Ярославль фаворитом, тем более явным. Если только Разин не станет играть в хоккей по Никитину.
а другого и не будет, магнитка будет подстраиваться под локо, также как и ава, там другого не дано....
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так йозе марино же котировался главным фаворитом перед стартом кг, на ряду с дынамай)
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Ответ Xell
Выиграет тот кто победит 4раза. А не кто что то там заслужил.
Золотая струна,вечно начинается кто заслужил, по мне так заслужил автомобилист, как в спорах о золотом мясе заслужили все и Хави жалко и Иньеста и всяким полякам типа Левандовски мол судьба задрожала и прочим лишь бы не Месси, так и здесь начинается, заслужил, или мол ему хватит и финала на первый год. Ей богу как родители решают кому торт из своих детей достанется
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Ответ Gijavlad
ну вот этими 4 победами Локомотив и заслужит себе кубок
Ну вот выиграет. Первый и поздравлю.
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Ответ Александр Барков
Комментарий скрыт
Смачных лещей? 🤡. Локомотив тогда сменил тренера перед плей офф, имея один молодняк в составе. К серии со Львом, Локомотив вынес тогда СКА и Динамо в 6ти и 7ми матчах. Был вымотан. В то время как Лев имел более легких соперников.
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Ответ Болельщик МГ
Это сыграет злую шутку с Ярославлем! В 2016 Металлургу вообще не давали никаких шансов против ЦСКА в финале, но все помнят чем всё закончилось. А здесь ещё нужно учитывать, что у Локомотива нет опыта финалов. У Металлурга это уже 5 финал и 7 игроков играли в последнем финале, а это 30 % состава. На месте букмекеров я бы хорошо подумал.!
как охота верить в чудеса 🤣🤣🤣🤪
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Ответ Болельщик МГ
Это сыграет злую шутку с Ярославлем! В 2016 Металлургу вообще не давали никаких шансов против ЦСКА в финале, но все помнят чем всё закончилось. А здесь ещё нужно учитывать, что у Локомотива нет опыта финалов. У Металлурга это уже 5 финал и 7 игроков играли в последнем финале, а это 30 % состава. На месте букмекеров я бы хорошо подумал.!
Поэтому букмекеры и зарабатывают свои миллиарды, потому что с математикой у них лучше, чем у всех остальных.
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Вряд-ли можно угадать исход этой серии, слишком уж всё не предсказуемо! Обе команды молодые, обе равные по составу. Мне кажется, что это серия окажется тренерской, кто из специалистов лучше разберет соперника и подготовит гейм-план, та команда и победит! Никитин более опытный специалист, 3 финала Кубка Гагарина за спиной, тут преимущество явно за ним! Ну и интересно увидеть противостояние вратарей, Исаев против Набокова! Ждем начало серии! Локомотив вперёд!
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разнесут магнитку со счётом 4-1 в серии, если не 4-0
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Ответ Михаил Барвинский
как охота верить в чудеса 🤣🤣🤣🤪
Я думал сам Боярский мне ответил, но не тут то было
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Ответ BertNiKK
Поэтому букмекеры и зарабатывают свои миллиарды, потому что с математикой у них лучше, чем у всех остальных.
Букмекеру вообще по барабану, кто выиграет, они корректируют коэффициенты исходя из потока заявок. Денег должно быть примерно одинаково по обе стороны, букмекер нейтрален относительно исхода. 1.47 - это вероятность исхода 68%, 2.7 - это 37%. 37+68=105. Т.е. 5% от ставок за счёт более низких коэфф., чем они должны быть, чтобы сумма равнялась 100, букмекер без риска кладет себе в карман.
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Ответ Болельщик МГ
Это сыграет злую шутку с Ярославлем! В 2016 Металлургу вообще не давали никаких шансов против ЦСКА в финале, но все помнят чем всё закончилось. А здесь ещё нужно учитывать, что у Локомотива нет опыта финалов. У Металлурга это уже 5 финал и 7 игроков играли в последнем финале, а это 30 % состава. На месте букмекеров я бы хорошо подумал.!
у Ярославля тренеры-чемпионы, а в решающих матчах это выходит на первый план.
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Ответ Михаил Барвинский
а другого и не будет, магнитка будет подстраиваться под локо, также как и ава, там другого не дано....
Посмотрим, что и как. Тактика во многом станет определяющим компонентом, как мне кажется.
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Ответ Xell
Ну вот выиграет. Первый и поздравлю.
как и я, если выиграет магнитка
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Ответ Максим Катебо
Пускай, пускай. Магнитка постоянно в андердогах финальных серий, но 2 из 4 забрали. Меньше давления на молодых, больше концентрации на игре. Свое возьмем!
ну кто то должен быть андердогом в финальных сериях. Даже когда у тебя Мозякин и ко в команде
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Для меня один только фаворит этого сезона еще с регулярного чемпионата - любимый Локо! И очень радостно, что все так складывается!
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Вот и будет первый, в этом году.
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если амбициозный и не известный Разин переиграет известного Никитина это будет сенсация, причём в первый год, состав изменённый, но там канешно Мозякин я думаю в составе, думаю все лавры Разину не стоит отдавать. Вообщем интересно. Я тоже считаю Никитина фаворитом, но вот Мозякин в составе Магнитки наверное эдакий волшебник. Сам неожидал от Магнитки такого прыти в первый год. И ваще кто инициатор Зернова поставить с ноунеймамы, что Зернов статы свои улучшил? Ударная тройка получилась. Наверное айдаМозякин))
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воронеж- победа ммг! Азарт и молодость против навязанных функций тренером локо
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