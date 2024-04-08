Депутат Госдумы Арефьев: «Закрыл бы все букмекерские конторы. Они созданы, чтобы воровать деньги и обманывать людей»

Депутат Николай Арефьев призвал закрыть все букмекерские конторы, зарегистрированные в России.

«Я бы закрыл все букмекерские конторы, чтобы не вводили людей в заблуждение, и чтобы воровства было меньше. В советское время букмекерских контор не было, карты и азартные игры были запрещены.

Сегодня говорят, что деньги можно зарабатывать любым путем. Вот они и зарабатывают. Букмекерские конторы для того и созданы, чтобы воровать деньги и обманывать людей.

Я противник всего этого. Конечно, нужен контроль, нужно проверять всех. Там один обман», – заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике.

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