Букмекерская компания Мелбет второй раз в своей истории стала победителем в номинации «Самый надежный букмекер» на Премии «РБ» 2024

Букмекерская компания Мелбет стала обладателем премии «Самый надежный букмекер» по версии крупнейшего ресурса о рынке беттинга – Рейтинга Букмекеров. Премия, которая прошла вечером 4 апреля, является важнейшим событием в отечественной беттинговой индустрии. В рамках Премии ежегодно определяются лучшие компании индустрии.

На премии БК Мелбет представляла руководитель спонсорских проектов Евгения Золотухина. После церемонии награждения она прокомментировала победу Мелбет в номинации: «Стоять на сцене с наградой в руках – это наивысшая оценка нашей деятельности и наших достижений. Мы в очередной раз подтвердили свой статус надежного букмекера. Это безусловно заслуга всей нашей команды, каждого из нас. Наша компания растет, мы развиваемся, увеличиваем медийную активность на оффлайн и онлайн площадках, поэтому я уверена что в следующем году мы будем чаще подниматься на сцену за трофеями.»

БК Мелбет входит в ТОП-10 официальных букмекерских компаний России. Компания является титульным партнером Первой лиги чемпионата России по футболу и официальным партнером футбольного клуба «Балтика» из Калининграда.

Букмекерскую компанию Мелбет не в первый раз отмечают престижными наградами. Так по итогам 2021 года на Премии «РБ» Мелбет уже становилась победителем в номинации «Самый надежный букмекер».

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