«Зенит» трижды подряд всухую победил «Пари НН». 1.75 дают на повторение

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«Зенит» встретится с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ.

Три последние личные встречи завершились победой «Зенитой» с сухим счетом – 3:0, 3:0 и 2:0.

Поставить на четвертую подряд сухую победу «Зенита» над «Пари НН» можно с коэффициентом 1.75. Чистая победа петербуржцев идет за 1.23, непоражение гостей оценивается в 4.50.

Матч состоится 9 декабря и начнется в 19:45 мск.

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