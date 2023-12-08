Карен Адамян сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Наполи» с коэффициентом 1.80

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Комментатор «Матч ТВ Карен Адамян сделал прогноз на матч 15-го тура Серии А «Ювентус» – «Наполи».

Амбассадор «Фонбет» предложил поставить на то, что обе команды забьют за 1.80.

«В двух предыдущих матчах против «Реала» и «Интера» «Наполи» в общей сложности пропустил 7 голов, что говорит о серьезных проблемах неаполитанцев в обороне. Поэтому я не сомневаюсь, что «Ювентус» забьет, тем более что «старая синьора» сыграет на своем поле.

При этом вероятно, что и «Наполи» удастся отличиться. «Адзурри» входят в топ-3 Серии А по результативности, в то время как туринцы пропускали в трех матчах подряд. Да и предыдущие очные противостояния команд в основном проходили в обоюдоострой борьбе.

В 4 из 5 последних встреч «Ювентус» и «Наполи» обменивались голами. Так что я предлагаю сделать ставку «Обе забьют», – заявил Адамян.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Байер» – единственная команда в топ-лигах, у которой нет поражений. В начале сезона коэффициент на чемпионство был 51.00

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