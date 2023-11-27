«Жирона» победила в 11 из 12 последних матчей и идет фаворитом с «Атлетиком» за 2.25

«Жирона» примет «Атлетик» в 14-м туре чемпионата Испании.

Хозяева победили в 11 из 12 последних матчей во всех турнирах. В случае успеха в сегодняшней игре «Жирона» вернется на первое место в Ла Лиге.

«Жирона» – фаворит встречи с коэффициентом 2.25. Поставить на победу «Атлетика» можно за 3.10, на ничью – за 3.90.

Матч состоится 27 ноября и начнется в 23:00 мск.

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