Рекордные 1,1 млн человек загрузили приложение ESPN Bet за первую неделю работы

Приложения ESPN Bet было загружено 1,1 млн раз в первую неделю после открытия букмекера в 17 штатах США.

Это почти в 2,5 раза больше предыдущего рекорда, который установила компания FanDuel – за первую неделю работы ее приложение скачали 468 тысяч человек.

На прошлой неделе ESPN Bet стал самым загружаемым приложением на платформе iOS в App Store от Apple.

На долю букмекера пришлось около 70% всех загрузок приложений для ставок на спорт.

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