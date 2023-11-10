«Ливерпуль» поиграл «Тулузе», но с отрывом остается главным фаворитом Лиги Европы у букмекеров

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«Ливерпуль» уступил «Тулузе» (2:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Несмотря на поражение, английский клуб остается главным фаворитом на победу в ЛЕ. Букмекеры уверены, что «Ливерпуль» выиграет турнир – на это дают 3.70.

У ближайших преследователей двузначные коэффициенты – 10.00 на «Байер», 13.00 на «Рому» и 15.00 – на «Брайтон».

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2 комментария

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nata shima
По игре не буду ничего писать, но вот что хотелось бы сказать так это гребаная избирательность и тупость ВАР в отдельных моментах, что позволяет судьям гноить одну и ту же команду.
Да, там была рука у Мака. Но после руки прошло много времени, эпизод был уже заигран: был навес на Мо, перехват, перехват после перехвата, дриблинг, навес, удар, отскок, добивание. Давайте тогда проверять все эпизоды до гола в наши ворота, ушлепки?
Тактика бей - ходи
+2
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+2
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Анвар
Брайтон провалится к весну
0
0
0
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