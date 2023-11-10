«Ливерпуль» поиграл «Тулузе», но с отрывом остается главным фаворитом Лиги Европы у букмекеров

«Ливерпуль» уступил «Тулузе» (2:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Несмотря на поражение, английский клуб остается главным фаворитом на победу в ЛЕ. Букмекеры уверены, что «Ливерпуль» выиграет турнир – на это дают 3.70.

У ближайших преследователей двузначные коэффициенты – 10.00 на «Байер», 13.00 на «Рому» и 15.00 – на «Брайтон».

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