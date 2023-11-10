«Ливерпуль» поиграл «Тулузе», но с отрывом остается главным фаворитом Лиги Европы у букмекеров
«Ливерпуль» уступил «Тулузе» (2:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Несмотря на поражение, английский клуб остается главным фаворитом на победу в ЛЕ. Букмекеры уверены, что «Ливерпуль» выиграет турнир – на это дают 3.70.
У ближайших преследователей двузначные коэффициенты – 10.00 на «Байер», 13.00 на «Рому» и 15.00 – на «Брайтон».
У Кокорина второй гол в Лиге Европы – теперь «Бетису». Линия на тотал голов Александра снова открыта
Да, там была рука у Мака. Но после руки прошло много времени, эпизод был уже заигран: был навес на Мо, перехват, перехват после перехвата, дриблинг, навес, удар, отскок, добивание. Давайте тогда проверять все эпизоды до гола в наши ворота, ушлепки?
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