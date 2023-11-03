Коэффициент на победу СКА в Западной конференции взлетел с 2.30 до 8.00. Клуб идет вне зоны плей-офф

Теги ЦСКА Локомотив СКА Спартак КХЛ Ставки на спорт Динамо Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

СКА опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Клуб из Петербурга отстает от зоны плей-офф на одно очко. Еще неделю назад СКА был фаворитом конференции за 2.30. Сейчас на победу петербуржцев на Западе дают 8.00.

СКА проиграл 12 из 24 матчей в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

Главным фаворитом на победу в Западной конференции букмекеры считают ЦСКА (3.20). За ним идут «Спартак» (5.00), «Динамо» и «Локомотив» (оба – по 6.00).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Можно ли футболистам АПЛ ставить на баскетбол? А боксерам можно ставить на свою победу? Давайте проверим

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий