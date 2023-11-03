Коэффициент на победу СКА в Западной конференции взлетел с 2.30 до 8.00. Клуб идет вне зоны плей-офф
СКА опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Клуб из Петербурга отстает от зоны плей-офф на одно очко. Еще неделю назад СКА был фаворитом конференции за 2.30. Сейчас на победу петербуржцев на Западе дают 8.00.
СКА проиграл 12 из 24 матчей в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
Главным фаворитом на победу в Западной конференции букмекеры считают ЦСКА (3.20). За ним идут «Спартак» (5.00), «Динамо» и «Локомотив» (оба – по 6.00).
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