«Олимпиакос» забивает в первом тайме 10 матчей подряд. С «Вест Хэмом» тренд продлится за 2.05

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«Олимпиакос» примет «Вест Хэм» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Греческий клуб успешно действует в дебюте игры. В четырех последних матчах «Олимпиакос» выиграл первый тайм, а в 10 последних забил минимум один мяч до перерыва.

Победа «Олимпиакоса» в первом тайме с «Вест Хэмом» идет за 3.38. На гол греческого клуба до перерыва можно поставить за 2.05.

Игра состоится 26 октября. Начало встречи – в 19:45 мск.

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