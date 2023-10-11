Ван Дейк стал жертвой дипфейка – его лицо и голос использовали для рекламы казино

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Вирджил ван Дейк Ставки на футбол Ставки на сегодня технологии Ставки

Неизвестные распространили в соцсетях рекламу казино с Вирджилом ван Дейком.

По данным Casino Nieuws, в видео защитник «Ливерпуля» порекомендовал перейти на сайт нелегального онлайн-казино, утверждая, что жители Нидерландов смогут легко заработать деньги.

В реальности ван Дейк не говорил таких слов. Голос футболиста был наложен на вырезку его интервью журналу GQ с помощью искусственного интеллекта.

Игрок «Ливерпуля» и его юристы в курсе появления видео и обдумывают дальнейшие шаги. Определить автора ролика пока не удалось.

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2 комментария

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Кан и Баллак сидят в баре
А заголовок то какой... "ЖЕРТВОЙ" прям,словно слив с онлифанс. Удалят видос и всего-то)
+4
0
+4
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Sergey Kuznetsov
Ван Дейк стал жертвой дикпика
+2
0
+2
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