У букмекера PARI теперь своя команда по CS:GO – PARIVISION

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Букмекерская компания PARI создает собственный киберспортивный клуб под названием PARIVISION. Первым составом организации будет коллектив по CS:GO. Капитаном стал опытный 25-летний россиянин Андрей Jerry Мехряков.

Состав PARIVISION по CS:GO

Андрей Jerry Мехряков;

Богдан xsepower Черников;

Даниил X5G7V Марышев;

Константин Raijin Трубаров;

Андрей BELCHONOKK Ясинский;

Григорий balblna Олейник — тренер;

Мария KARMA Серова — менеджер. 

Иван Бураченко, руководитель направления киберспорта PARI:

«Создание состава по CS:GO – только первый шаг PARIVISION в индустрии. PARI с интересом смотрит и на другие киберспортивные дисциплины, в первую очередь на Dota 2. После The International 2023 мы будем оценивать профессиональную сцену, чтобы к следующему сезону подписать достойный коллектив». 

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