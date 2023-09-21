Правительство Швеции предлагает увеличить налог на азартные игры в стране. Генсек индустрии онлайн-игр «глубоко разочарован»

Правительство Швеции может увеличить налог на азартные игры с 18% до 22%. В этом случае новое правило в стране вступит в силу с 1 июля 2024 года. Считается, что такой шаг может принести дополнительно 540 миллионов шведских крон ежегодно (примерно 45 миллионов евро).

По мнению представителей правительства, рынок должен был стабилизироваться после того, как был отрегулирован в 2019 году – тогда он стал легальным после продажи операторам лицензий.

Генеральный секретарь Ассоциации индустрии онлайн-игр (BOS) Густав Хоффстедт недоволен таким шагом: «Заявление правительства глубоко разочаровывает. Правительство не понимает, каким рынком оно собирается управлять, и еще меньше осознало уязвимое положение, в котором рынок вообще находится. Еще есть время отозвать это предложение».

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