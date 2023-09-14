Клиент Olimpbet рискнул ради увеличения коэффициента и выиграл 79 тысяч рублей

Обычно бетторы стараются не брать в экспрессы события с совсем небольшими коэффициентами, но клиент Olimpbet рискнул и собрал ставку из 15 матчей с общей котировкой 396.57, включая бонус на экспресс от букмекерской компании. В итоге 200 рублей превратились в 79 314!

Главной ставкой экспресса была победа Египта над Тунисом по желтым карточкам в товарищеском матче с коэффициентом 8.00. К ней игрок добавил события из других футбольных турниров, включая, например, женский Кубок Швеции, квалификацию к молодежному Евро и российский ЛФК (до 21 года), но при этом только три кэфа превысили 1.50, а самый маленький составил 1.01. Получается, что выбор явных фаворитов и большое количество событий позволили беттору увеличить выигрыш почти в 50 раз!

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.