Olimpbet вернет 15% от ставки на победу Адесаньи, если он проиграет

В ночь с 9 на 10 сентября в Австралии пройдет турнир UFC 293. Главное событие вечера — бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.

Букмекерская компания Olimpbet предлагает линию на все бои турнира, а еще вернет 15% от ставки от 500 рублей на победу Адесаньи, если он проиграет.

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Исраэль — обладатель пояса. Он смог вернуть себе титул в апрельском реванше против Алекса Перейры, нокаутировав его во втором раунде. У Адесаньи всего два поражения в UFC. Но одно из них, от Яна Блаховича, в полутяжелом весе.

Шон идет на серии из двух побед. Он не самый звездный соперник для Адесаньи, но свой шанс заслужил, сумев исправиться после двух подряд поражений в прошлом году. На UFC 276 он проиграл нокаутом Алексу Перейре, а на следующем турнире уступил раздельным решением Джареду Каннонье.

Адесанья – фаворит противостояния. На него можно поставить с коэффициентом 1.23. Заряжать на Исраэля еще и выгодно, ведь Olimpbet вернет 15%, если пари проиграет. На победу Стриклэнда Olimpbet предлагает привлекательный коэффициент – 4.40.

Для российских поклонников ММА турнир в Сиднее интересен со-главным боем — Александр Волков выйдет против Тая Туивасы в тяжелом весе. На победу Александра можно поставить с коэффициентом 1.39, а на успех австралийца – 3.00.

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