У Месси 10+3 в 8 матчах за «Интер Майами». Коэффициент на гол в дебютной игре в МЛС слишком завышен
Шикарный старт Лионеля Месси в США, кажется, не смутил букмекеров. Прямо сейчас у аргентинца 10+3 за восемь первых матчей в составе «Интер Майами».
В ночь на 27 августа Месси дебютирует в МЛС матчем с «Нью-Йорк Ред Буллс». Быки идут на одиннадцатой строчке в чемпионате и не выглядят серьезным соперником, поэтому коэффициент 1.90 на гол Лео – просто подарок.
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