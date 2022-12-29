💕Экосистема Spartak.com собрала все сервисы: выбирайте билеты и атрибутику, заказывайте экскурсии, бронируйте поля😉

Экосистема Spartak.com: все сервисы на одной площадке!

ФК «Спартак-Москва» совместно с многолетним партнером клуба – компанией Winline подготовили большой подарок для всех болельщиков в год столетия красно-белых.

Мы объявляем о запуске новой современной экосистемы, которая объединит спартаковские активы во всем их многообразии. Теперь Spartak.com — это не просто официальный сайт клуба с привычным набором функций, а единый цифровой хаб, в который войдет все семейство платформ ФК «Спартак-Москва».

Выбрать билет на ближайший матч, приобрести атрибутику в магазине, заказать экскурсионный тур по стадиону и музею, стать участником программы лояльности, узнать о последних событиях из жизни Академии им. Ф. Ф. Черенкова или забронировать поле для игры с друзьями в Сокольниках, сделать пожертвование в наш благотворительный фонд — отныне эти и многие другие сервисы не будут разбросаны по разным адресам, а соберутся на единой «бесшовной» площадке с узнаваемым доменом Spartak.com.

Новая экосистема объединяет в себе привычные для болельщиков сервисы, но все они серьезно обновлены и улучшены. Информационный и билетный ресурсы, интернет-магазин — такой единый портал в полной мере закроет большинство потребностей красно-белых болельщиков.

В экосистему уже «переехал» почти весь набор сервисов. Теперь они обслуживаются под единым интерфейсом, внедрена новая масштабная CMS (система управления контентом). Личный кабинет пользователя стал удобнее и понятнее: там можно следить за статусом своих заказов, узнавать об актуальном состоянии бонусного счета и многое другое.

Кроме того, для скачивания в App Store и Google Play уже доступно полностью обновленное официальное мобильное приложение «Спартака».

ФК «Спартак-Москва» рад представить результат совместной работы, которую вели на протяжении года совместно с компанией Winline. Экосистема будет и дальше совершенствоваться и дополняться новым функционалом.

–– Новый сайт и мобильное приложение – еще один подарок для всех болельщиков «Спартака» от Winline в год 100-летия клуба, – подтвердил маркетинг-директор компании Winline Александр Запольских. – Весной мы полностью обновили ресторан на «Открытие Арене», сделав Winline Club местом, где болельщики могут собираться для просмотра гостевых матчей и по любым другим приятным поводам. В июне вместе со всей красно-белой семьей мы целых 10 дней шумно праздновали юбилей клуба и победу в Кубке на борту Winliner на Москве-реке. А теперь помогли «Спартаку» обновить всю цифровую экосистему, использовав наш опыт и знания в сфере IT. В этом году мы продлили партнерское соглашение с клубом, которое в совокупности будет насчитывать 10 лет. А значит, впереди еще много ярких совместный проектов, которые, уверен, придутся по душе всем болельщикам красно-белых.

Добро пожаловать на обновленный Spartak.com!