BetBoom стал партнером команды из Медийной Футбольной Лиги и подписал нового амбассадора

BetBoom стал партнером FC Broke Boys из Медийной футбольной лиги. Клуб основали Дмитрий Егоров, с которым букмекер сотрудничает уже целый год, и Артем «Райзен» Кузьмин − новый амбассадор BetBoom.

Медийная Футбольная Лига стартовала в апреле этого года. В составы команд МФЛ входят блогеры, селебрити и профессиональные футболисты.

В команде «Броуков» – Сергей Давыдов (экс-нападающий «Рубина» и «Кубани»), Эрикйано, Саня Фифа, Максим Алланазаров. За две недели существования клуб успел обзавестись ультрас-группировкой, разучить с ней собственные заряды, сыграть товарищеский матч с «Амкалом» и победить Starmix в первом туре МФЛ со счетом 2:0.