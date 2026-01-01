Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом

АЕК подписал контракт с американским форвардом Джеймсом Наннэлли.

Американский форвард Джеймс Наннэлли возвращается в европейский баскетбол, после сезона в Китае. 35-летний игрок заключил соглашение с афинским АЕК до конца текущего сезона.

В последний раз Наннэлли выступал в Европе в сезоне-2023/24, защищая цвета белградского «Партизана». Прошлый сезон баскетболист провел составе «Чжэцзян Лайонс», где демонстрировал высокую точность трехочковых бросков (45,8%).