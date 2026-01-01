Кон Книппел установил рекорд НБА для дебютантов, превзойдя достижение Стефена Карри

Форвард «Шарлотт» Кон Книппел побил рекорд Стефена Карри.

Форвард «Шарлотт » Кон Книппел (4‑й номер драфта 2025 года) продолжает впечатлять лигу своей зрелостью и результативностью. В матче против «Голден Стэйт » (125:132) он не только показал сильную игру, но и превзошел Стефена Карри по одному из знаковых статистических показателей.

В игре против «Уорриорз» Книппел набрал 20 очков при 52,9% попаданий с игры, 57,1% с трехочковой дистанции и идеальных 100% с линии штрафных. Благодаря такому результату он побил рекорд НБА для новичков по количеству матчей с 20+ очками и эффективностью бросков 50/40/90. Предыдущее достижение принадлежало легендарному снайперу «Уорриорз».

В своем дебютном сезоне в НБА Книппел демонстрирует невероятную для новичка стабильность и эффективность. В среднем за игру он набирает 19,3 очка при 47,8% попаданий с игры, 42,8% из-за дуги и 89,7% с линии штрафных.