1

Кон Книппел установил рекорд НБА для дебютантов, превзойдя достижение Стефена Карри

Форвард «Шарлотт» Кон Книппел побил рекорд Стефена Карри.

Форвард «Шарлотт» Кон Книппел (4‑й номер драфта 2025 года) продолжает впечатлять лигу своей зрелостью и результативностью. В матче против «Голден Стэйт» (125:132) он не только показал сильную игру, но и превзошел Стефена Карри по одному из знаковых статистических показателей.

В игре против «Уорриорз» Книппел набрал 20 очков при 52,9% попаданий с игры, 57,1% с трехочковой дистанции и идеальных 100% с линии штрафных. Благодаря такому результату он побил рекорд НБА для новичков по количеству матчей с 20+ очками и эффективностью бросков 50/40/90. Предыдущее достижение принадлежало легендарному снайперу «Уорриорз».

В своем дебютном сезоне в НБА Книппел демонстрирует невероятную для новичка стабильность и эффективность. В среднем за игру он набирает 19,3 очка при 47,8% попаданий с игры, 42,8% из-за дуги и 89,7% с линии штрафных.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Real App в соцсети Х
logoКон Книппел
logoГолден Стэйт
logoШарлотт
logoНБА
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Эджкомб вернулся в Топ-3, Дёмин поднялся на 9-ю строчку
вчера, 17:30
Кон Книппел быстрее всех в истории НБА реализовал первые 100 3-очковых
23 декабря 2025, 04:20
«Хорнетс» стали рассматривать Кона Книппела как лицо клуба (Майкл Скотто)
18 декабря 2025, 04:44
Главные новости
Джош Гидди пропустит две недели, а Коби Уайт выбыл на одну
31 минуту назад
Тони Паркер: «Самое большое отличие НБА и Евролиги – это темп игры»
сегодня, 11:42
Дрэймонд Грин: «Леброн должен быть на Матче всех звезд. Он был лицом НБА 20 лет»
сегодня, 11:21
Стив Керр: «Наша атака заметно улучшилась. Шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше»
сегодня, 10:28
Йонас Валанчюнас получил травму икроножной мышцы в матче с «Торонто»
сегодня, 09:54
Джейлен Джонсон стал 7-м игроком в истории НБА, кто набирал в среднем 25+10+10 в течение месяца
сегодня, 09:24
Победный бросок Си Джей Макколлума и данк Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 08:43Видео
Егор Дёмин пропустит матч «Хьюстоном» из-за боли в пояснице
сегодня, 08:30
29 очков и победный бросок Паоло Банкеро позволили «Орландо» обыграть «Индиану»
сегодня, 08:11Видео
Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал
сегодня, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
12 минут назад
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
сегодня, 10:43Фото
МБА перед праздником проверила москвичей на баскетбольные навыки
вчера, 18:40Видео
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
вчера, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
вчера, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
вчера, 10:40Фото
«Вы помогали нам улыбаться, даже когда игра становилась безумной». «Локо» поблагодарил болельщиков и поздравил с Новым годом
вчера, 09:48Видео
Андреас Пистиолис и Мело Тримбл поздравили болельщиков с Новым годом
вчера, 09:38
Георгий Жбанов и Сергей Карасев приготовили новогодние закуски вслепую в поздравлении от «Зенита»
вчера, 09:27Видео
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
30 декабря 2025, 22:06