Дрэймонд Грин: Леброн должен быть на Матче всех звезд. Он был лицом НБА 20 лет.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин прокомментировал низкий рейтинг ветерана «Лейкерс » Леброна Джеймса в первом раунде голосования болельщиков за участников Матча всех звезд НБА 2026.

«Не знаю, как руководители лиги это оценивают и что решат, но я точно знаю: они должны убедиться, что он там будет. Это Леброн Джеймс. Он – олицетворение всей этой лиги.

Я участвовал в Матче всех звезд, когда комиссионер добавил Дирка Новицки и Дуэйна Уэйда в качестве легенд – это был их прощальный матч. И они должны были быть там. То же самое и с Леброном. Тем более что игра проходят в Лос‑Анджелесе.

Знаю, многие говорят: «О боже, он не должен участвовать в Матче всех звезд». Замолчите. Должен. Он был лицом НБА 20 лет. Осознайте это. Невозможно даже представить, что Леброна Джеймса не будет в Матче всех звезд», – заявил Грин в своем подкасте.