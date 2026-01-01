  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эл Хорфорд стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 9000 подборов, 1000 блок‑шотов и 1000 трехочковых
Видео
7

Эл Хорфорд стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 9000 подборов, 1000 блок‑шотов и 1000 трехочковых

Эл Хорфорд вошел в элитный клуб НБА вместе с Леброном Джеймсом и Дирком Новицки.

Центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд пополнил свой послужной список уникальным достижением. В матче против «Шарлотт» 39-летний баскетболист реализовал свой 1000-й трехочковый бросок в карьере.

Благодаря этому Хорфорд попал в эксклюзивный клуб игроков, в карьере которых есть 9000+ подборов, 1000+ блок‑шотов и 1000+ реализованных трехочковых.

До этого момента подобное статистическое достижение удавалось только двум легендам НБАЛеброну Джеймсу и Дирку Новицки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
logoГолден Стэйт
logoШарлотт
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoДирк Новицки
logoБаскетбол - видео
logoЭл Хорфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Наша атака заметно улучшилась. Шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше»
сегодня, 10:28
Егор Дёмин о встрече со Стефеном Карри: «Этот момент я точно запомню на всю жизнь»
30 декабря 2025, 21:25Фото
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
30 декабря 2025, 08:33
Главные новости
НБА. «Детройт» встретится с «Майами», «Даллас» примет «Филадельфию» и другие матчи
17 минут назад
Джулиан Шэмпени о рекордных 11 трехочковых в матче с «Никс»: «Я просто продолжал бросать. Каждый раз, когда получал мяч – бросал»
56 минут назад
Яннис Адетокумбо о поражении от «Вашингтона»: «Мы не играли на высоком уровне. Не доверяли друг другу»
сегодня, 14:21
Энтони Эдвардс ушел в раздевалку за 8 минут до конца матча c «Атлантой»
сегодня, 13:41Видео
Джош Гидди пропустит две недели, а Коби Уайт выбыл на одну
сегодня, 12:42
Кон Книппел установил рекорд НБА для дебютантов, превзойдя достижение Стефена Карри
сегодня, 12:17
Тони Паркер: «Самое большое отличие НБА и Евролиги – это темп игры»
сегодня, 11:42
Дрэймонд Грин: «Леброн должен быть на Матче всех звезд. Он был лицом НБА 20 лет»
сегодня, 11:21
Стив Керр: «Наша атака заметно улучшилась. Шесть матчей подряд мы набираем 120 очков или больше»
сегодня, 10:28
Йонас Валанчюнас получил травму икроножной мышцы в матче с «Торонто»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Нафиса Коллиер перенесет операцию на голеностопе и пропустит сезон лиги 3x3 Unrivaled
24 минуты назад
Дарко Раякович о Мо Бамбе: «Это хорошая возможность для него доказать всем, что он достоин играть в этой лиге»
сегодня, 15:13
Переговоры об уходе Тайрика Джонса из «Партизана» затянулись из-за отсутствия замены
сегодня, 13:01
Джеймс Наннэлли подписал контракт с АЕКом
сегодня, 10:43Фото
МБА перед праздником проверила москвичей на баскетбольные навыки
вчера, 18:40Видео
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
вчера, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
вчера, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
вчера, 10:40Фото
«Вы помогали нам улыбаться, даже когда игра становилась безумной». «Локо» поблагодарил болельщиков и поздравил с Новым годом
вчера, 09:48Видео
Андреас Пистиолис и Мело Тримбл поздравили болельщиков с Новым годом
вчера, 09:38