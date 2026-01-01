Эл Хорфорд стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 9000 подборов, 1000 блок‑шотов и 1000 трехочковых
Эл Хорфорд вошел в элитный клуб НБА вместе с Леброном Джеймсом и Дирком Новицки.
Центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд пополнил свой послужной список уникальным достижением. В матче против «Шарлотт» 39-летний баскетболист реализовал свой 1000-й трехочковый бросок в карьере.
Благодаря этому Хорфорд попал в эксклюзивный клуб игроков, в карьере которых есть 9000+ подборов, 1000+ блок‑шотов и 1000+ реализованных трехочковых.
До этого момента подобное статистическое достижение удавалось только двум легендам НБА – Леброну Джеймсу и Дирку Новицки.
