Эл Хорфорд стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 9000 подборов, 1000 блок‑шотов и 1000 трехочковых

Эл Хорфорд вошел в элитный клуб НБА вместе с Леброном Джеймсом и Дирком Новицки.

Центровой «Голден Стэйт » Эл Хорфорд пополнил свой послужной список уникальным достижением. В матче против «Шарлотт » 39-летний баскетболист реализовал свой 1000-й трехочковый бросок в карьере.

Благодаря этому Хорфорд попал в эксклюзивный клуб игроков, в карьере которых есть 9000+ подборов, 1000+ блок‑шотов и 1000+ реализованных трехочковых.

До этого момента подобное статистическое достижение удавалось только двум легендам НБА – Леброну Джеймсу и Дирку Новицки.